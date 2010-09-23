В 7 сезоне 11 серии сериала «Офис», узнав, что Холли возвращается на позицию HR-менеджера, Майкл заставляет Пэм переделать всю организованную ею рождественскую вечеринку. Дуайт бросает вызов Джиму в игре в снежки, чтобы доказать свое превосходство.
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