В 7 сезоне 13 серии сериала «Офис» Пэм предлагает всем сотрудникам дать себе новогоднее обещание и написать его на доске в офисе, чтобы сдержать его. Майкл празднует несостоявшуюся помолвку Холли, но вскоре понимает, что преждевременно.