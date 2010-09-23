В 7 сезоне 13 серии сериала «Офис» Пэм предлагает всем сотрудникам дать себе новогоднее обещание и написать его на доске в офисе, чтобы сдержать его. Майкл празднует несостоявшуюся помолвку Холли, но вскоре понимает, что преждевременно.
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