В 7 сезоне 10 серии сериала «Офис» Дуайт как владелец здания, где находится Dunder Mifflin, помешался на экономии денег, из-за чего Пэм угрожает ему переездом офиса в другое здание. Оскар, кажется, впервые ошибившись, терпит насмешки коллег.
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