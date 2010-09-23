В 7 сезоне 10 серии сериала «Офис» Дуайт как владелец здания, где находится Dunder Mifflin, помешался на экономии денег, из-за чего Пэм угрожает ему переездом офиса в другое здание. Оскар, кажется, впервые ошибившись, терпит насмешки коллег.