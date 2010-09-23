В 7 сезоне 23 серии сериала «Офис» Энди пытается удержать клиентов Майкла, прибегнув к помощи Деанжело, но тот только все портит. Все думают, что Майкл еще вернется в офис, но Джим догадывается, что вечером он улетает.
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