В 7 сезоне 24 серии сериала «Офис» Деанжело собрал круг своих приближенных и пытается заманить туда Дуайта, но тот игнорирует его. Анджела делает предположение, что Деанжело — сексист, и, когда Джим говорит ему об этом, это выходит ему боком.
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