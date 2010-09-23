В 7 сезоне 24 серии сериала «Офис» Деанжело собрал круг своих приближенных и пытается заманить туда Дуайта, но тот игнорирует его. Анджела делает предположение, что Деанжело — сексист, и, когда Джим говорит ему об этом, это выходит ему боком.