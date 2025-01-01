[Джим и Уэйн пытаются отомстить Тоду Пакеру]

ДжимHalpert Я подумал, может, мы забьем его ящики так, что они будут выдвигаться только на два дюйма, и таким образом ты сможешь *увидеть* все внутри, но не сможешь туда добраться.

Уэйн Шруте Эдгар Аллан По в курсе этой истории? Какая же подлость!

[саркастически смеётся]

Уэйн Шруте Это совершенно не разозлит человека! Откуда ты - как ты до этого доходишь?

ДжимHalpert Ладно! Хорошо, это не самое лучшее, но позвони на Froggy101. Скажи, что мы менеджеры турне Джастина Бибера и раздаем бесплатные билеты, дай им номер для билетов, и это его номер.

Уэйн Шруте Кто такой справедливый Бобёр?