Цитаты из сериала Офис

[повторяемая фраза]
Michael Scott Вот что она сказала!
Michael Scott Если бы у меня был пистолет с двумя пулями, и я оказался в комнате с Гитлером, Бином Ладеном и Тоби, я бы дважды выстрелил в Тоби.
[Джим смотрит в камеру]
Michael Scott Я не суеверный, но немного суеверный.
Michael Scott [Тобе] Здесь приветливая атмосфера, так что просто убирайся отсюда нах#.
Michael Scott Хотел бы я, чтобы меня боялись или любили? Легко. И то, и другое. Я хочу, чтобы люди боялись, как сильно они меня любят.
Энди Бернард Я всегда думаю на шаг вперёд, как плотник, который делает лестницы.
Майкл Скотт Дуайт, ты неумный су#ка!
Creed Bratton Эй, я хочу свести тебя с дочкой
Jim Halpert О, я уже обручен с Пэм.
Creed Bratton Я думал, ты гей?
Jim Halpert Так зачем ты хочешь свести меня со своей дочкой?
Creed Bratton Не знаю.
Michael Scott Закрой глаза. Представь себе преступника. Что на нём надето? Ничего особенного - кепка задом наперёд, мешковатые штаны. Он говорит что-то обычное, вроде: "Эй, это шизл". Хорошо, теперь медленно открой глаза. Кого ты себе представлял? Чёрного мужчину? Ошибка. Это была белая женщина. Удивлён? Ну, стыд тебе.
[Тоби возвращается из Коста-Рики и удивляет расстроенного Майкла]
Тоби Флэндесон Привет, Майк...
Майкл Скотт Нет, Господи!... Нет, Господи, пожалуйста, нет!... Нет!... Нет!... Нееееет!
Michael Scott Ну, просто скажи ему, чтобы он позвонил мне как можно быстрее.
Michael Scott [всем в офисе] Я... объявляю... БАНКРОТСТВО!
[Позже Майк в своем офисе режет кредитные карты ножницами. Заходит Оскар]
Oscar Martinez Эй, я просто хотел, чтобы ты знал, что ты не можешь просто сказать слово банкротство и ожидать, что что-то произойдет.
Michael Scott Я не просто сказал это, я это объявил.
Michael Scott Иногда я сбиваю кого-то на своей машине. Так что судите меня.
Стэнли Хадсон Парень, ты что, совсем с ума сошел? Я тебе помогу его найти!
[повторяющаяся фраза]
Пэм Бизли Дандер Мифлин, это Пэм.
Роберт Калифорния Джим, ты бы предпочёл метафору из природы или сексуальную метафору?
Джим Халперт О, боже, природа. Пожалуйста.
Роберт Калифорния Когда два животных занимаются с#ксом...
Michael Scott Я убегаю от своих обязанностей. И это приятно.
[Кевин с гордостью входит в офис, надев парик]
Кевин Мэлоун [документальной группе] Нет, это не Эштон Катчер! Это Кевин Мэлоун! В одинаковой степени красив, в одинаковой степени умён.
[подмигивает]
[Джим и Дуайт собираются поехать на распродажу, Дуайт сидит за Джимом]
Джим Халперт Серьёзно? Ты собираешься сидеть сзади?
Дуайт Шрут Эм, да? Это самая безопасная часть машины. В случае аварии водитель всегда защищает свою сторону в первую очередь.
[Джим нажимает на тормоза, голова Двайта ударяется о спинку сиденья Джима]
Michael Scott Я собираюсь сделать пожертвование афганцам с ВИЧ.
Jim Halpert О, я думаю, ты имеешь в виду помощь Афганистану.
Michael Scott Нет, я имею в виду афганцев с ВИЧ.
Phyllis Lapin Афганец.
Michael Scott Что?
Phyllis Lapin *Афганец.*
Michael Scott Это собака.
Pam Beesly Нет, это афганец.
Michael Scott Это шаль.
Dwight Schrute Подождите, собачий ВИЧ?
Michael Scott Нет, *люди* с ВИЧ.
Creed Bratton У кого ВИЧ? У...
Jim Halpert Ребята, афганцы.
Michael Scott Ладно, знаете что? Нет. Нет!
[Пэм тихо смеется сама с собой]
Michael Scott ВИЧ — это не шутка. Поверьте, я пытался.
Jim Halpert Факт. Медведи едят свеклу. Медведи. Свекла. Battlestar Galactica.
[повторяемая фраза]
Энди Бернард Рит-тит-ти-ду-ду!
[Джим и Уэйн пытаются отомстить Тоду Пакеру]
ДжимHalpert Я подумал, может, мы забьем его ящики так, что они будут выдвигаться только на два дюйма, и таким образом ты сможешь *увидеть* все внутри, но не сможешь туда добраться.
Уэйн Шруте Эдгар Аллан По в курсе этой истории? Какая же подлость!
[саркастически смеётся]
Уэйн Шруте Это совершенно не разозлит человека! Откуда ты - как ты до этого доходишь?
ДжимHalpert Ладно! Хорошо, это не самое лучшее, но позвони на Froggy101. Скажи, что мы менеджеры турне Джастина Бибера и раздаем бесплатные билеты, дай им номер для билетов, и это его номер.
Уэйн Шруте Кто такой справедливый Бобёр?
ДжимHalpert Он... это бобёр, который борется с преступностью.
[блоупер]
Майкл Скотт Я вижу, что отдел продаж там, они в машине, и они лопатят уголь *в* печь. Верно? Кто смотрел фильм "Титаник"? Они были очень важны в фильме "Титаник".
Филлис Лапин Все в машине утонули.
[весь состав разражается смехом]
Кевин Малоун Я *как бы* знаю, каково это — сниматься в рекламных роликах. У меня в школе прозвище было Человек Кул-Эйд.
[делает непроизвольно смешное выражение лица]
