В 7 сезоне 22 серии сериала «Офис» в свой последний день Майкл лично прощается с каждым сотрудником перед отъездом в Колорадо вместе с Холли. Он передает самых важных клиентов Энди — худшему продажнику в филиале.
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Авторизация по e-mail