В 7 сезоне 16 серии сериала «Офис» все сотрудники чувствуют себя неловко из-за публичной демонстрации чувств Майклом и Холли. Джим и Пэм перебрали с шампанским во время обеда, и сосредоточиться на работе им стало непросто.