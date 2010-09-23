В 7 сезоне 16 серии сериала «Офис» все сотрудники чувствуют себя неловко из-за публичной демонстрации чувств Майклом и Холли. Джим и Пэм перебрали с шампанским во время обеда, и сосредоточиться на работе им стало непросто.
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