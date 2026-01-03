«Очень странные дела»: Рецензия Киноафиши

На Netflix завершилась одна из последних историй, которую смотрел весь мир, — сериал, десять лет определявший моду на восьмидесятые и ставший для миллионов таким же ритуалом взросления, как для его героев игра в «Подземелья и драконы». Пятый сезон «Очень странных дел» — это масштабная, но скорее неудачная попытка закрыть ворота в Изнанку, Бездну и все миры, что угрожали безопасности детства. Разберемся, почему грандиозный замысел столкнулся с маркетинговой реальностью сериального производства и что же там, в Хоукинсе, пошло не так.

Эпичный финал четвертого сезона обещал мощную заключительную партию против Векны. Но с тех пор в мире сериала прошло 18 месяцев (а мы ждали продолжения целых три года). После раскола городка, как из вселенной Стивена Кинга, военные ввели карантин, построили базу в Изнанке и во главе со спецагентом в исполнении Линды Хэмилтон продолжили охоту за Оди. Тем временем Джим Хоппер, переживающий за обретенную дочь с суперспособностями, возглавляет отряд чудаков из Хоукинса, готовящих очередную «вылазку» в Изнанку, чтобы найти убежище Векны. Все началось давным-давно, в 1983 году, с исчезновения Уилла Байерса, когда между ним и Векной установилась особая связь. А в 1987-м демогоргон затаскивает в другое измерение подросшую Холли Уилер — сестру Майка и Нэнси. Оказывается, злодей использует детей как «сосуды», чтобы окончательно стереть грань между мирами, обрушив на город Бездну. Спасти положение может только объединение всех сил, готовящихся к роковой апокалиптической битве (не зря детишек у Генри в Камазотце 12).

Шоу, длившееся почти десять лет, оставалось редким осколком «монокультуры», объединившей зрителей в ожидании новых серий и обсуждениях в соцсетях. К финальному акту, помимо основных творцов — братьев Даффер и Шона Леви, — привлекли классика Фрэнка Дарабонта, мастера экранизаций Стивена Кинга («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Мгла»). Это был знак уважения к формуле подростковых историй «короля ужасов», из которой вырос сериал: секретная лаборатория, дети со сверхспособностями, загадочные исчезновения и «клуб неудачников», противостоящий сверхзлу. Второй несущей опорой проекта всегда была визуальная поп-культура 80-х. Поэтому в новом сезоне в каст закономерно пригласили звезду «Терминатора» Линду Хэмилтон — воплощение несгибаемой героини той эпохи.

Еще один важный референс для сериала — «Гарри Поттер». Актеры «Очень странных дел», как дети саги о «мальчике, который выжил», росли от сезона к сезону вместе с аудиторией. Четвертая серия, побившая рекорды просмотров, еще больше подсветила связь между двумя значимыми поколенческими сагами о взрослении. Тогда Уилл, перенявший способности Векны, одной силой мысли остановил всех демогоргонов, нападавших на его друзей, сломал их конечности и убил. Первые четыре серии строились динамично, были полны ярких экшен-сцен и хитроумных планов. В срединной части Дафферы, казалось, тянули время, наращивая напряжение и разбавляя опасные встречи с врагами сентиментальными беседами. Вот только эпичная битва с кайдзю-Истязателем Разума и самим Векной в финале многим показалась разрешенной слишком легко и без больших потерь, не достигнув подлинно трагического накала поттерианы. Зато в отличие от саги о волшебнике, «Дела» после победы над злом дарят зрителям целый час тихого, мирного эпилога — прощания не с героями, а с целой эпохой.

Финал оставил смешанные, противоречивые эмоции. С одной стороны, это визуально впечатляющий блокбастер с отличными новыми персонажами (фанам сразу полюбились умница-хулиган Дерек и храбрая милашка Холли) и трогательными эмоциональными сценами. С другой — ритм часто сбивают затянутые диалоги о принятии себя, в которых во всех подробностях проговаривается то, что казалось очевидным уже на этапе первых сезонов. Сценаристы, кажется, так боялись недоговорить, что превратили напряженное ожидание апокалипсиса в череду совещаний. Мотивация Векны, сведенная к «светящемуся камню» в чемоданчике, разочаровала, а некоторые сюжетные нити (вроде связи с пьесой «Первая тень») так и остались повисшими в воздухе для тех, кто не видел постановку (то есть для большинства).

Восьмая серия, хронометражем напоминающая скорее двухчасовой блокбастер, — это фактически долгое, многословное прощание с детством. Не только для Майка, Лукаса, Дастина, Уилла и Макс, которые играют последнюю партию в D&D и выходят из подвала во взрослую жизнь. Но и для зрителей. Сериал всегда был «романом взросления», и финал настойчиво это подчеркивает: герои разъезжаются по колледжам, разным городам. Стив, Нэнси, Джонатан и Робин дают друг другу на крыше несбыточное обещание всех «выпускников» — регулярно видеться и поддерживать связь. Этот часовой эпилог, элегичный и ностальгический, — попытка вызвать у аудитории слезы прощания, за которыми многие и пришли к финалу.

Кажется, всем нам будет не хватать друзей из Хоукинса. Десять лет они были проводниками в мир, сотканный из любимых фильмов и книг, где дружба, любовь и смелость побеждали любых монстров. Но смазанная и, пожалуй, слишком безопасная концовка, в которой главные угрозы нейтрализованы почти без жертв, сделала это расставание скорее приторным, чем по-настоящему трагичным и очищающим. «Очень странные дела» уходят, оставляя после себя не рану, а теплую, чуть размытую воспоминанием ностальгию — будто старую видеокассету, которая местами уже начала заедать. Их эпоха монокультурных сериалов-событий, которые ждали и обсуждали всем миром, закрывается вместе с финальными титрами. Магию взросления вместе с героями теперь, кажется, готовится передать по эстафете новый сериал о Гарри Поттере — проект, который с нуля заново расскажет знакомую историю уже для следующего поколения и, вполне вероятно, будет претендовать на тот же статус главного поп-культурного хита. Но что бы ни ждало нас в будущем, Хоукинс навсегда останется тем местом, где при свете гирлянд можно было бросить двадцатигранный кубик и ненадолго остановить ход времени. Чтобы вернуться к своим друзьям. В ламповые 80-е.