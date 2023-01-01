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Киноафиша Сериалы Боро

Боро ( - …)

The Boroughs
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Боро» – это научно-фантастический триллер о нашествии потусторонних сил на маленький городок. События разворачиваются в пустынной местности в Нью-Мексико, где в отдалении от цивилизации располагается уединенное и малоизвестное поселение. Молодежь давно сбежала отсюда в мегаполисы, а на родине остались в основном пенсионеры, которым больше некуда спешить. Однако им приходится объединиться и выступить против загадочной тьмы, которая начинает похищать единственную оставшуюся у них ценность – время.

В ролях Персонажи
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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