Сериал «Боро» – это научно-фантастический триллер о нашествии потусторонних сил на маленький городок. События разворачиваются в пустынной местности в Нью-Мексико, где в отдалении от цивилизации располагается уединенное и малоизвестное поселение. Молодежь давно сбежала отсюда в мегаполисы, а на родине остались в основном пенсионеры, которым больше некуда спешить. Однако им приходится объединиться и выступить против загадочной тьмы, которая начинает похищать единственную оставшуюся у них ценность – время.