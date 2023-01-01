Сериалы про эльфов

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Скоро в прокате "Возрожденные"
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Властелин колец: Кольца власти
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0.0
драма, приключения, фэнтези
2022, США
Ведьмак: Происхождение
0.0
драма, боевик, фэнтези
2022, США/Венгрия/Польша
Судьба: сага Винкс
0.0
драма, боевик, фэнтези
2021, США
Карнивал Роу
8.0
драма, фэнтези, ужасы
2019, США
Разочарование
6.0
комедия, приключения, фэнтези
2018, США
Сумеречные охотники
6.0
драма, фэнтези, мистика
2016, США
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