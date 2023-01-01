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Сериалы про эльфов
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Сериалы про эльфов

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Властелин колец: Кольца власти
Властелин колец: Кольца власти
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0.0
драма, приключения, фэнтези
2022, США
Ведьмак: Происхождение
Ведьмак: Происхождение
0.0
драма, боевик, фэнтези
2022, США/Венгрия/Польша
Судьба: сага Винкс
Судьба: сага Винкс
0.0
драма, боевик, фэнтези
2021, США
Карнивал Роу
Карнивал Роу
8.0
драма, фэнтези, ужасы
2019, США
Разочарование
Разочарование
6.0
комедия, приключения, фэнтези
2018, США
Сумеречные охотники
Сумеречные охотники
6.0
драма, фэнтези, мистика
2016, США
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