Очень странные дела 2016 - 2025 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Очень странные дела
Stranger Things
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Очень странные дела»

В 4 сезоне сериала «Очень странные дела» события разворачиваются через шесть месяцев после поединка в торговом центре «Старкорт». Героям пришлось пережить чудовищные события, но впереди судьба уже приготовила для них новые испытания. Каждому из команды друзей приходится справляться с последствиями в одиночку. Кроме того, ребята сталкиваются с типичными проблемами, характерными для любого подростка в старшей школе. Другие обитатели Хокинса продолжат открывать темные стороны этого места. Им нужно своевременно предотвратить угрозу, чтобы избавить себя и близких от уготованных им страданий.

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 44 голоса
8.6 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Очень странные дела»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Первая глава. Адский клуб Chapter One: The Hellfire Club
Сезон 4 Серия 1
27 мая 2022
Вторая глава. Проклятие Векны Chapter Two: Tick Tok Mr Clock
Сезон 4 Серия 2
27 мая 2022
Третья глава. Монстр и супергерой Chapter Three: The Monster and the Superhero
Сезон 4 Серия 3
27 мая 2022
Четвертая глава. Дорогой Билли Chapter Four: Dear Billy
Сезон 4 Серия 4
27 мая 2022
Пятая глава. Проект «Нина» Chapter Five: The Nina Project
Сезон 4 Серия 5
27 мая 2022
Шестая глава. Погружение Chapter Six: The Dive
Сезон 4 Серия 6
27 мая 2022
Седьмая глава. Массовое убийство в лаборатории Хоукинса Chapter Seven: The Massacre at Hawkins Lab
Сезон 4 Серия 7
27 мая 2022
Глава восьмая: Папа Chapter Eight: Papa
Сезон 4 Серия 8
1 июля 2022
Глава девятая: План Одиннадцати Chapter Nine: The Piggyback
Сезон 4 Серия 9
1 июля 2022
