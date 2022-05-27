В 4 сезоне сериала «Очень странные дела» события разворачиваются через шесть месяцев после поединка в торговом центре «Старкорт». Героям пришлось пережить чудовищные события, но впереди судьба уже приготовила для них новые испытания. Каждому из команды друзей приходится справляться с последствиями в одиночку. Кроме того, ребята сталкиваются с типичными проблемами, характерными для любого подростка в старшей школе. Другие обитатели Хокинса продолжат открывать темные стороны этого места. Им нужно своевременно предотвратить угрозу, чтобы избавить себя и близких от уготованных им страданий.