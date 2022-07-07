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Мэтт Даффер
Мэтт Даффер
Matt Duffer
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Мэтт Даффер
Matt Duffer
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Дата рождения
15 февраля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Дарем, Северная Каролина, США
Личные связи
Росс Даффер
Брат
Биография Мэтта Даффера
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Фильмография Мэтта Даффера
Затаившись
триллер, ужасы
2014, США
6.0
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Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти»
Также ведется работа над несколькими другими проектами.
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7 июля 2022 15:36
«Нечто на 1000% иное»: спин-офф «Очень странных дел» будет не об Одиннадцать или других персонажах
Об этом сообщили создатели шоу братья Даффер.
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6 июля 2022 11:51
«Очень странные дела»: братья Даффер уже знают, чем закончится сериал
«Последние 20 минут уже расписаны».
Написать
5 июля 2022 10:29
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