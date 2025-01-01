В небольшом селе Красный Камень трое семиклассников — Рома, Ася и Гордей ― беззаботно проводят летние каникулы. Но однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: всё, что он рисует, становится реальностью. Но оказалось, что вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену. Теперь героям предстоит проявить силу духа и доказать, что чистые помыслы, теплота сердец и настоящая крепкая дружба способны противостоять страшному древнему злу.