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Киноафиша Сериалы Красное озеро

Красное озеро (2024 - …)

Krasnoe ozero 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

В небольшом селе Красный Камень трое семиклассников — Рома, Ася и Гордей ― беззаботно проводят летние каникулы. Но однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: всё, что он рисует, становится реальностью. Но оказалось, что вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену. Теперь героям предстоит проявить силу духа и доказать, что чистые помыслы, теплота сердец и настоящая крепкая дружба способны противостоять страшному древнему злу.

В ролях
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Алексей Родионов
Алексей Родионов
Даниил Киселёв
Даниил Киселёв
Екатерина Темнова
Екатерина Темнова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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Новости о сериале
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Начались съемки российского фэнтезийного сериала «Красное озеро»
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