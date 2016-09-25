В 6 сезоне 22 серии сериала «Однажды в сказке» у главных героев очередная темная полоса. Их цель — покинуть сказочный мир, который ждет скорая погибель. Эмма вынуждена вернуться назад, чтобы воссоединиться со своим сыном.