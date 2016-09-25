В 6 сезоне 17 серии сериала «Однажды в сказке» пойманный в ловушку в Неверленде Крюк все еще мечтает о встрече с любимой Эммой. Ехидная Реджина работает над тем, чтобы разрушить сонное проклятие, под которым оказались Дэвид и Белоснежка.
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