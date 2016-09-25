В 6 сезоне 15 серии сериала «Однажды в сказке» Крюк оказывается в ловушке в другом царстве вместе с Наутилусом и всей командой. Ему необходимо встретиться сначала с Эммой, и желательно сделать это до начала осуществления их плана.