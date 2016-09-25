В 6 сезоне 16 серии сериала «Однажды в сказке» загадочный Голд и его возлюбленная пытаются внушить Эмме, что она должна помочь Гидеону. Генри испытывает дезориентирующий сдвиг в своих силах, что заставляет Реджину обратиться за советом.