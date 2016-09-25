В 6 сезоне 21 серии сериала «Однажды в сказке» проклятие настигает Сторибрук. Смышленый Генри замечает одну из матерей в психиатрической больнице. Злая Черная Фея становится новым мэром города. Мальчику предстоит все вернуть обратно.
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