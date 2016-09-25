В 6 сезоне 2 серии сериала «Однажды в сказке» Дэвид и его жена решают скооперироваться с Реджиной, чтобы избавиться от вражеских сил. Белль ищет безопасное место и просит Крюка помочь ей. Она очень боится Голда.