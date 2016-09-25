В 6 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» Злая Королева намеревается уничтожить свою вторую половинку, потому ни Реджина, ни она сама не принадлежат этому миру. Крюк обращается за советом к старому другу.
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