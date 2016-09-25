В 6 сезоне 11 серии сериала «Однажды в сказке» умиротворенная Белоснежка пребывает в спокойном сне в сказочном городке. Разбитому Дэвиду и Крюку необходимо остановить Гидеона. Реджина видит, что всем лучше жить в альтернативном мире.