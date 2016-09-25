В 6 сезоне 19 серии сериала «Однажды в сказке» мать загадочного Румпеля узнает от феи-крестной, что его судьба давно предсказана. Она делает все, что возможно, чтобы исправить пророчество. Румпель сталкивается с аналогичной дилеммой.
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