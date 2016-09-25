В 6 сезоне 3 серии сериала «Однажды в сказке» Сторибрук продолжает приветствовать вновь прибывших из сказочной страны. Семьи, друзья и враги снова воссоединяются. Золушка ищет свою приемную семью, намереваясь уладить их незаконченное дело.