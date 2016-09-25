В 6 сезоне 9 серии сериала «Однажды в сказке» хрупкая Белль узнает о планах загадочного Голда в отношении их сына. Ей необходимо заполучить помощь Крюка и ненавистной Эммы. В руках Жасмин оказывается что-то волшебное.
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