В 6 сезоне 5 серии сериала «Однажды в сказке» задумчивой принцессе Жасмин нужна помощь Аладдина. Ей необходимо отыскать некое оружие, чтобы не дать Джафару сломить Султана. Злая Королева принимает необдуманное решение.
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