Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Однажды в сказке Сезоны Сезон 6 Серия 5

Однажды в сказке 6 сезон 5 серия смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Однажды в сказке»
Эпизод 1
Сезон 6 / Серия 1 25 сентября 2016
Эпизод 2
Сезон 6 / Серия 2 2 октября 2016
Эпизод 3
Сезон 6 / Серия 3 9 октября 2016
Эпизод 4
Сезон 6 / Серия 4 16 октября 2016
Эпизод 5
Сезон 6 / Серия 5 23 октября 2016
Эпизод 6
Сезон 6 / Серия 6 30 октября 2016
Эпизод 7
Сезон 6 / Серия 7 6 ноября 2016
Эпизод 8
Сезон 6 / Серия 8 13 ноября 2016
Эпизод 9
Сезон 6 / Серия 9 27 ноября 2016
Эпизод 10
Сезон 6 / Серия 10 4 декабря 2016
Эпизод 11
Сезон 6 / Серия 11 5 марта 2017
Эпизод 12
Сезон 6 / Серия 12 12 марта 2017
Эпизод 13
Сезон 6 / Серия 13 19 марта 2017
Эпизод 14
Сезон 6 / Серия 14 26 марта 2017
Эпизод 15
Сезон 6 / Серия 15 2 апреля 2017
Эпизод 16
Сезон 6 / Серия 16 9 апреля 2017
Эпизод 17
Сезон 6 / Серия 17 16 апреля 2017
Эпизод 18
Сезон 6 / Серия 18 23 апреля 2017
Эпизод 19
Сезон 6 / Серия 19 30 апреля 2017
Эпизод 20
Сезон 6 / Серия 20 7 мая 2017
Эпизод 21
Сезон 6 / Серия 21 14 мая 2017
Эпизод 22
Сезон 6 / Серия 22 14 мая 2017
О чем cерия

В 6 сезоне 5 серии сериала «Однажды в сказке» задумчивой принцессе Жасмин нужна помощь Аладдина. Ей необходимо отыскать некое оружие, чтобы не дать Джафару сломить Султана. Злая Королева принимает необдуманное решение.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Приложение киноафиши