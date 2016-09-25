В 6 сезоне 7 серии сериала «Однажды в сказке» жителям Сторибрука придется несладко: сказочный городок снова в опасности из-за Злой Королевы. Эмма, Крюк и Генри готовы на все, чтобы спасти друзей и дом.
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