В 6 сезоне 12 серии сериала «Однажды в сказке» уверенный в себе Крюк настроен относительно серьезно насчет их будущего с Эммой. Однако ему надо сначала расположить Дэвида к себе. Что же он будет делать?
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