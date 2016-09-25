В 6 сезоне 13 серии сериала «Однажды в сказке» Гидеон возобновляет свою миссию убить Эмму и стать новым Спасителем. Робин готов вступить в союз с любым, кто предложит ему возможность сбежать от Реджины.
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