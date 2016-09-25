В 6 сезоне 4 серии сериала «Однажды в сказке» ехидная Злая Королева и Хайд отправляются вместе на поиски сыворотки доктора Джекила. Снежка с нетерпением ждет своего первого рабочего дня. Крюк готов помочь Белль во что бы то ни стало.