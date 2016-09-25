В 6 сезоне 20 серии сериала «Однажды в сказке» Белоснежка и ее возлюбленный надеются, что их желание исполнится. Пусть прямолинейная Эмма наконец-то обретет покой. Все королевство распевает песню, которая приводит Злую Королеву в бешенство.
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