В 6 сезоне 20 серии сериала «Однажды в сказке» Белоснежка и ее возлюбленный надеются, что их желание исполнится. Пусть прямолинейная Эмма наконец-то обретет покой. Все королевство распевает песню, которая приводит Злую Королеву в бешенство.