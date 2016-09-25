В 6 сезоне 8 серии сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма и ехидная Реджина разрабатывают план, как заманить Злую Королеву в тюрьму. Снежку и Дэвида ждут перемены. Зелена все-таки соглашается помочь Белль.