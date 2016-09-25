В 6 сезоне 10 серии сериала «Однажды в сказке» ехидная Злая Королева теперь владеет волшебной лампой. Ее было слишком легко украсть у Жасмин. Женщина готовится загадать желание. Дэвид работает с ненавистным Крюком и внуком.