В 6 сезоне 6 эпизода сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма убеждает Аладдина связаться с Жасмин. Аграба нуждается в помощи. Злая Реджина объединяется со Снежкой и Дэвидом. Крюк оказывается похищенным таинственным капитаном Немо.