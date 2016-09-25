В 6 сезоне 6 эпизода сериала «Однажды в сказке» прямолинейная Эмма убеждает Аладдина связаться с Жасмин. Аграба нуждается в помощи. Злая Реджина объединяется со Снежкой и Дэвидом. Крюк оказывается похищенным таинственным капитаном Немо.
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