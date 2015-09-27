В 5 сезоне 13 серии сериала «Однажды в сказке» Крюк помогает своему сокамернику сбежать. В знак благодарности она должна обязательно сообщить о его местонахождении. Мэри Маргарет встречает старого знакомого.
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