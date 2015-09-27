В 5 сезоне 6 серии сериала «Однажды в сказке» мечтательная Белль путешествует с Меридой, чтобы помочь ей победить кланы и спасти своих братьев. В настоящее время Эмма продолжает попытки превратить загадочного Голда в героя.
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