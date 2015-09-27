В 5 сезоне 2 серии сериала «Однажды в сказке» в Камелоте шестью неделями ранее ехидная Реджина хочет выдать себя за Спасителя. Артур пытается объяснить всем план по освобождению Мерлина. Пророчество должно быть исполнено.