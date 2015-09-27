В 5 сезоне 18 серии сериала «Однажды в сказке» Руби рассказывает остальным, как она приехала в Сторибрук после путешествия в Страну Оз с воительницей Мулан и встречи с Дороти. Тем временем Мэри Маргарет и ее муж строят планы.