В 5 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» загадочный Голд предлагает Эмме найти Крюка, но сам нуждается в помощи Милы, чтобы взломать врата подземного мира. Злобная Реджина советуется с Круэллой, надеясь выяснить, что случилось с Дэниелом.