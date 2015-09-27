В 5 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» загадочный Голд предлагает Эмме найти Крюка, но сам нуждается в помощи Милы, чтобы взломать врата подземного мира. Злобная Реджина советуется с Круэллой, надеясь выяснить, что случилось с Дэниелом.
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