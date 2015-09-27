В 5 сезоне 16 серии сериала «Однажды в сказке» Зеленая ведьма, Белль и маленькая дочь Зеленыпритянуты в подземный мир портальным заклинанием загадочного Голда. Между тем в прошлом обнаруживается связь между Аидом и Зеленой ведьмой.
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