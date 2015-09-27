В 5 сезоне 9 серии сериала «Однажды в сказке» мужественный Артур убеждает Зелену помочь найти волшебный шлем, который позволит ему заставить своих людей найти Мерлина и Эмму. Воительница Мулан мчится на поиски артефакта и человека, убившего ее отца.
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