В 5 сезоне 3 серии сериала «Однажды в сказке» Артур решает обратиться с просьбой к Дэвиду, когда обнаруживает, что кто-то украл волшебный Боб из реликвария, и они идут к Белль. Эмма приглашает Крюка пообедать с ней.
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