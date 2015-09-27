В 5 сезоне 3 серии сериала «Однажды в сказке» Артур решает обратиться с просьбой к Дэвиду, когда обнаруживает, что кто-то украл волшебный Боб из реликвария, и они идут к Белль. Эмма приглашает Крюка пообедать с ней.