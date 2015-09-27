В 5 сезоне 17 серии сериала «Однажды в сказке» в подземном царстве всесильный Аид пытается выследить зверя через Гастона. Мужчина успевает прийти к Белль с очень интересным предложением. В прошлом показана первая встреча Гастона и девушки.