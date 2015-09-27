В 5 сезоне 15 серии сериала «Однажды в сказке» в подземном царстве Крюк воссоединяется со своим старшим братом Лиамом. Лиам предлагает помочь группе найти книгу рассказов и страницы, содержащие слабость Аида.
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