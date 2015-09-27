В 5 сезоне 5 серии сериала «Однажды в сказке» неожиданно Эмма узнает, что Мерлин был спрятан в тюрьму на дереве. Она хочет предпринять решительные шаги, чтобы приобрести один необходимый ингредиент, который приведет ее в темноту.
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