В 5 сезоне 5 серии сериала «Однажды в сказке» неожиданно Эмма узнает, что Мерлин был спрятан в тюрьму на дереве. Она хочет предпринять решительные шаги, чтобы приобрести один необходимый ингредиент, который приведет ее в темноту.