В 5 сезоне 8 серии сериала «Однажды в сказке» отчаянный Крюк вынужден предпринять меры, надеясь выяснить, что Эмма скрывает от него после их пребывания в Камелоте. Три недели назад девушка должна была сделать невозможный выбор.