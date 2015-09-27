В 5 сезоне 8 серии сериала «Однажды в сказке» отчаянный Крюк вынужден предпринять меры, надеясь выяснить, что Эмма скрывает от него после их пребывания в Камелоте. Три недели назад девушка должна была сделать невозможный выбор.
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