В 5 сезоне 7 серии сериала «Однажды в сказке» объединившиеся Эмма и Мерлин отправляются на поиске пламени, которое поможет воссоединить две части Экскалибура. Тем временем Реджина и остальные пробираются в Камелот. Однако все идет наперекосяк.