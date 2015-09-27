В 5 сезоне 7 серии сериала «Однажды в сказке» объединившиеся Эмма и Мерлин отправляются на поиске пламени, которое поможет воссоединить две части Экскалибура. Тем временем Реджина и остальные пробираются в Камелот. Однако все идет наперекосяк.
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