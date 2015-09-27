В 5 сезоне 10 серии сериала «Однажды в сказке» неожиданно Крюк приводит в движение события, которые возвращают в Сторибрук со стертыми воспоминаниями. В настоящем Крюк вызывает загадочного Голда на дуэль со скрытым мотивом.