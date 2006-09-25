В 1 сезоне 3 серии сериала «Герои», пытаясь совладать с новыми способностями, Клэр старается жить обычной жизнью, но ее отношения с парнем заканчиваются трагедией. Хиро уговаривает друга поехать в Америку.
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