В 1 сезоне 1 серии сериала «Герои» после солнечного затмения индийский ученый обнаруживает, что среди нас живут люди со сверхспособностями, которые, сами того не подозревая, призваны спасти нашу планету.
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